Ibaneis entrega programa Drenar- DF e Parque Internacional da Paz

Com um investimento de R$ 180 milhões, o Drenar DF é o maior programa de captação e escoamento de águas pluviais do GDF - (crédito: Maria Eduarda Lavocat)

O governador Ibaneis Rocha inaugurou, na manhã deste sábado (29/3), o programa de captação e escoamento de águas pluviais, o Drenar-DF, em uma solenidade que reuniu autoridades e apoiadores. Com um investimento de R$ 180 milhões, o projeto duplica a capacidade da rede de drenagem da Asa Norte, reduzindo significativamente os impactos das chuvas para os moradores das quadras iniciais da região.

“A população da Asa Norte enfrenta problemas de inundação há mais de 30 anos, mas, com essa obra, essa questão será resolvida”, declarou o governador. Ibaneis afirmou também que os projetos para a segunda fase do Drenar já estão sendo analisados com previsão de início para o final deste ano ou começo de 2026.

“É uma obra que eu não vou entregar dentro do meu mandato, mas que precisa ser feita para resolver definitivamente o problema. Precisamos pensar na cidade não apenas para um mandato, mas para os próximos 20, 30 anos”, completou o governador.

Como parte do projeto, foram construídas 291 bocas de lobo em pontos estratégicos, definidos com base em estudos sobre as áreas mais afetadas por alagamentos e acúmulo de água. Outra medida para solucionar o problema de drenagem foi a construção de uma bacia de detenção para conter o grande volume de águas pluviais que resultou em mais um ponto de lazer para a população, o Parque Internacional da Paz, inaugurado junto ao Drenar DF.

“Além da drenagem, também entregamos um parque que, além de resolver um problema histórico da região, proporciona um espaço de lazer para a população. Diversas árvores estão sendo plantadas, tornando o ambiente ainda mais agradável. Brasília merece isso: uma capital bem cuidada, planejada com carinho”, celebrou Ibaneis.

A solenidade contou com a presença do presidente da Terracap, Izidio Santos, e dos deputados distritais Eduardo Pedrosa (União-DF) e João Hermeto (MDB-DF), que destacaram a determinação política do governo em enfrentar desafios históricos da capital. “Hoje passa um filme na minha cabeça, porque essa era uma obra que muitos achavam impossível de ser realizada. No entanto, diante dos desafios, montamos uma equipe qualificada, trabalhamos junto ao Iphan e conseguimos”, comemorou Izidio Santos.

As autoridades também enfatizaram a realização das obras sem incidentes e com impacto mínimo na rotina da população. “Esse método será agora referência para outras obras de drenagem que precisamos executar, como em Ceilândia e na Hélio Prates”, afirmou o governador.