Confira a previsão do tempo para este sábado 29/3

Brasília amanheceu neste sábado, (29/3), sob um céu encoberto de nuvens, indicando um dia predominantemente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão aponta para muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas durante a tarde. As temperaturas devem variar entre uma mínima de 18°C e uma máxima de 27°C.

Ao longo do dia os ventos devem permanecer de fracos a moderados com rajadas no período da tarde. Em relação a umidade o instituto aponta uma umidade mínima de 50% e máxima de 95%.

Durante a noite o clima permanece estável com muitas nuvens, porém sem previsão de chuvas. Diante dessas condições, os brasilienses devem se preparar para um dia úmido e com temperaturas amenas.