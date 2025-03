Feminicídio: casal se mudou para casa onde ocorreu o crime recentemente

A vítima do feminicídio que ocorreu neste sábado (29/3), Dayane Barbosa de Carvalho, 34 anos, se mudou com seu algoz — Jovercino Antônio de Oliveira, 39 — para a casa onde ocorreu o crime, na Fercal, recentemente.

Um vizinho do casal, que não quis se identificar, contou ao Correio que eles se mudaram para a residência há cerca de quatro meses. Ainda segundo o relato, ele não escutava brigas entre Dayane e Jovercino.

De acordo com o vizinho do casal, a motivação do crime teria sido ciúmes por parte do autor, que tirou a própria vida após cometer o feminicídio. A reportagem também conversou com uma irmã de Dayane, que não quis gravar entrevista, mas disse que a família é do Tocantins, mas mora no Distrito Federal.

Filha descobre corpo

A primeira pessoa a descobrir que Dayane tinha morrido foi a própria filha da vítima, de 12 anos. Ela sacodiu a mãe, achando que estava dormindo. Irmã de Jovercino Antônio de Oliveira, suspeito de cometer o feminicídio, Dominga Antônio de Oliveira, 50 anos, ligou para o celular de Dayane após descobrir sobre a morte do irmão.

Quem atendeu o telefone, segundo ela, foi o filho mais novo do casal, de 8 anos, que disse que a mãe estava dormindo. Em seguida, a filha de 12 anos pegou o telefone e Dominga insistiu para acordar Dayane. Ela disse ao Correio que pediu para a adolescente sacudir a mãe. “Nessa hora, acho que ela percebeu que a mãe estava morta e começou a gritar, em desespero”, contou Dominga.