Estelionato amoroso: homem de 27 anos é preso por dar prejuízo de R$ 300 mil a idosa

Um homem de 27 anos foi preso por cometer estelionato sentimental contra uma idosa de 63 anos e causar um prejuízo de R$ 300 mil. O autor, que usava duas tornozeleiras eletrônicas em razão de crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, teria se aproximado da vítima em dezembro de 2024 e mantido a relação até fevereiro deste ano, quando a farsa foi descoberta.

O suspeito se chama Matheus de Souza. A prisão foi efetuada pelos policiais civis da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) e, segundo as investigações, o golpista aproveitou-se da mulher após o falecimento do marido dela, em janeiro de 2023. Diante da fragilidade emocional, o suspeito passou a frequentar a casa da idosa. Nesse período, ele ludibriou e exigiu quantias em dinheiro. Numa das vezes, a mulher chegou a transferir R$ 20 mil voluntariamente.

No entanto, após um tempo, a mulher descobriu que haviam sido contraídos empréstimos bancários não autorizados no nome dela, além de transferências indevidas, totalizando cerca de R$ 300 mil. A Polícia Civil tomou conhecimento do crime e conseguiu prender o suspeito. As investigações seguem para apurar a possível participação de terceiros e a real extensão da perda patrimonial da vítima, com o objetivo de identificar outros envolvidos e garantir a reparação dos danos.

Medidas

O homem preso usava duas tornozeleiras eletrônicas em razão de crimes anteriores cometidos contra mulheres. Uma delas havia sido determinada em razão das medidas protetivas relacionadas ao presente caso, enquanto a segunda era decorrente de outro processo anterior envolvendo violência doméstica em outro relacionamento.

