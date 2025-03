GDF lança campanha contra a exploração sexual infantil

O objetivo do projeto é envolver e dialogar com toda a comunidade - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou, nesta semana, uma campanha de caráter educativo e preventivo que busca conscientizar a sociedade contra a exploração sexual infantil e promover um turismo seguro e responsável na capital do país.

Com o nome “Não é Brincadeira, é Crime!”, a iniciativa é uma parceria da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) com o Instituto Evolui e está em pontos movimentados do DF até 17 de abril.

O objetivo do projeto é envolver e dialogar com toda a comunidade, incluindo famílias, educadores, crianças e adolescentes, além de profissionais do setor turístico, como hoteleiros, motoristas de aplicativos, taxistas e guias turísticos.

Foram montados estandes em pontos estratégicos, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Os locais contemplados são a Rodoviária Interestadual, as estações Central e ?Praça do Relógio do metrô, o ?Aeroporto de Brasília e a ?Rodoviária do Plano Piloto.

A ação tem como público-alvo a população e profissionais do setor turístico no enfrentamento desse grave problema social. O secretário de Turismo, Cristiano Araújo, disse que a campanha reforça o compromisso do DF em garantir um turismo seguro e ético, combatendo a exploração sexual infantil com informação, conscientização e ação.



Com informações da Agência Brasília