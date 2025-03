Chuvas isoladas podem atingir pontos do DF na tarde de domingo (30/3)

22/09/2017. Crédito: Luís Nova/Esp.CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Tempo nublado no Memorial JK, no Eixo Monumental. - (crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

Brasília terá um dia de muitas nuvens e variação nos ventos, com possibilidade de chuva isolada durante a tarde. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 18°C e máxima de 29°C.

A umidade relativa do ar ficará entre 50% e 95%, com um tempo mais úmido principalmente nas primeiras horas do dia. Durante a manhã e à noite, o céu deve permanecer encoberto, com ventos fracos soprando de nordeste e leste pela manhã e mudando para leste e sudeste à noite.

No período da tarde, além do céu nublado, há previsão de pancadas de chuva isoladas. Os ventos ganham intensidade, soprando de leste para nordeste com força entre fraca e moderada, acompanhados de rajadas ocasionais.

A recomendação é para que os brasilienses estejam preparados para possíveis mudanças no tempo ao longo do dia, especialmente aqueles que planejam atividades ao ar livre.