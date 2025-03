Praça Internacional da Paz terá pontos para food truck e integração

A Praça Internacional da Paz, novo espaço de lazer no Setor de Embaixadas Norte, contará com áreas destinadas a food trucks e estacionamento para 42 veículos, incluindo seis vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência. A iniciativa busca incentivar o uso do local e fortalecer a economia criativa da capital.

Os espaços para food trucks têm 25m² cada, mas não contam com pontos de água ou energia. Eles foram posicionados próximos ao estacionamento e construídos sobre um piso de concreto reforçado para suportar o peso dos trailers. A ocupação dessas áreas será regulamentada pela Administração Regional do Plano Piloto.

A praça foi construída dentro do Parque Internacional da Paz, que integra o Drenar DF, a maior obra de captação e escoamento pluvial do Distrito Federal. O espaço recebeu investimentos de cerca de R$ 2,2 milhões e gerou 200 empregos diretos e indiretos.

O local foi planejado para oferecer lazer e contemplação à população. Além dos pontos comerciais, conta com bancos em formato de pentágono, paraciclos, lixeiras e um amplo paisagismo com espécies nativas do Cerrado. O piso, feito com pedras portuguesas, conecta Brasília a outros patrimônios históricos do país.

A iluminação pública foi reforçada com a instalação de nove postes, incluindo estruturas de aço e luminárias de LED de alta potência. O projeto foi executado pela CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes).

Além de ser um novo espaço de convivência, a praça também cumpre um papel ambiental. A bacia de detenção instalada no local ajudará a reduzir a poluição no Lago Paranoá, ao reter resíduos sólidos e controlar a vazão da água captada pelas galerias do Drenar DF.