Vítima de feminicídio será enterrada nesta segunda, em Sobradinho

Dayane Barbosa Carvalho foi a quarta vítima de feminicídio do ano - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O corpo da quarta vítima de feminicídio do Distrito Federal, em 2025, será enterrado nesta segunda (31/3). O velório de Dayane Barbosa Carvalho, 34 anos, ocorre no Cemitério de Sobradinho, a partir das 13h30. O sepultamento está marcado para às 15h30.

Ela foi assassinada pelo companheiro, Jovercino Antônio de Oliveira, 39, que tirou a própria vida logo após cometer o crime. O corpo do autor do feminicídio também será enterrado no mesmo dia, horário e local.

O crime

Dayane foi morta na madrugada de sábado (29/3), na Fercal, após discutir com Jovercino. O casal tinha dois filhos, de 8 e 12 anos. A causa da morte ainda não foi elucidada pela Polícia Civil.

Segundo o delegado-chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), que investiga o caso, Dayane nunca registrou boletim de ocorrência contra o companheiro. Mas, segundo familiares e vizinhos do casal, as brigas e agressões por parte de Jovercino eram constantes.

Ao Correio, uma das irmãs do autor do crime, Dominga Antônio de Oliveira, 50, disse que chegou a aconselhar Dayane a deixar o companheiro, mas ela não seguiu os conselhos, acreditando que Jovercino iria mudar.

A Polícia Civil (PCDF) também está investigando se o autor do crime também dopou a filha mais velha de Dayane. Isso porque, momentos antes de matar Dayane, ele ofereceu um copo de refrigerante para a jovem, que teria apagado logo após ingerir a bebida. O líquido foi apreendido e está sendo periciado.