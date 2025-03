Três criminosos são presos com mais de 5 kg de maconha no Recanto das Emas

Três homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas, neste domingo (30/3), no Recanto das Emas. Eles armazenavam e comercializavam entorpecentes na região quando foram flagrados por uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Durante a ação, foram apreendidos mais de 5 kg de maconha, além de materiais usados no crime.

Durante a abordagem, os policiais encontraram cinco tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 5kg, além de outras porções avulsas da droga, somando mais de 500g. Também foram apreendidos uma balança de precisão, materiais utilizados no tráfico e um simulacro de arma de fogo.

A ação foi realizada pelo Grupo Tático Operacional do 17º e do 35º Batalhão (GTOP 47 e GTOP 35) com apoio do serviço de inteligência. Os três suspeitos foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia, onde responderão pelos crimes cabíveis.