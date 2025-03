Semana começa sem previsão de chuvas no Distrito Federal

Os primeiros dias da semana serão de tempo firme no Distrito Federal, com céu aberto e poucas nuvens. De acordo com o Instituto nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas variam ao longo do dia, com mínima de 15°C verificada na estação de Águas Emendadas, e máxima de até 31°C. A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 30%.

Apesar da amplitude térmica, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Camila Magalhães explica que essa variação é comum nesta época do ano e não representa riscos para a população. “É algo normal estacionalmente, nada que vá impactar na saúde da população”, afirmou ao Correio.

Ao longo da semana, o tempo se mantém firme, mas a partir de quinta-feira (3/4) há previsão de aumento da nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva, especialmente no período da tarde e noite, de acordo com a especialista.