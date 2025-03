Autor e vítima de feminicídio no DF são velados no mesmo horário e local

A vítima de feminicídio Dayane Barbosa Carvalho, 34 anos, foi velada na tarde desta segunda-feira (31/3), no Cemitério Campo da Esperança de Sobradinho. No mesmo horário e local foi velado o companheiro dela, Jovercino Antônio de Oliveira, 39, autor do crime, que tirou a própria vida logo após matar a mulher.

Mazinho Barbosa, 39, um dos irmãos de Dayane, lamentou a perda da irmã. “Para as duas famílias é uma perda e um momento de tristeza. Eles tinham 13 anos de casamento e em boa parte do tempo mantiveram uma boa relação. De uns três anos para cá, começaram as desavenças e brigas mais acaloradas”, afirmou.

Dayane foi velada das 13h30 às 15h30, na Capela 2 do Cemitério de Sobradinho, enquanto a cerimônia de Jovercino ocorreu na Capela 4, até as 15h20. O irmão da vítima diz que, apesar de tamanha tragédia, as duas famílias são amigas. “O que aconteceu foi uma fatalidade para todos. As duas partes estão sofrendo.”

O crime

Dayane foi morta na madrugada de sábado (29/3), na Fercal, após discutir com Jovercino. O casal tinha dois filhos, de 8 e 12 anos. A causa da morte não foi elucidada pela Polícia Civil.

Segundo o delegado-chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), Ricardo Viana, que investiga o caso, Dayane nunca registrou boletim de ocorrência contra o companheiro. Mas, segundo familiares e vizinhos do casal, as brigas e agressões por parte de Jovercino eram constantes.