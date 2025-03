Artesãos são homenageados em cerimônia e terão feira pública

Artesãos brasilienses lotaram o auditório do Museu Nacional da República e receberam homenagens do Governo do Distrito Federal (GDF) nesta segunda-feira (31/3), durante a cerimônia de outorga do Troféu Mérito Artesãs e Artesãos do Distrito Federal. A vice-governadora Celina Leão esteve presente no evento e discursou e prometeu a maior feira pública de artes do Distrito Federal.

“Não adianta nós produzimos e não vendermos. Nós vamos montar um grupo de trabalho para nós montarmos a maior feira pública de artesãos do DF e mostrar para a comunidade internacional para nos reconhecer. Essas pessoas têm talento e precisam que tenham oportunidade de conhecerem a arte deles. Não adianta fazer uma feira só no ano, porque o povo não come só uma vez no ano. São várias etapas e a gente vai finalizar com um grande evento onde os nossos artesãos e as nossas artesãs vão ter oportunidade de comercializar aquilo que produzem”, afirmou a vice-governadora.

Os artesãos presentes receberam certificados e troféus do GDF, alguns deles das mãos da vice-governadora. A pernambucana Antônia Lopes, de 91 anos, emocionou todo o auditório ao subir as escadas do palco para receber o reconhecimento pelo trabalho que faz desde os 6 anos.

“É uma conquista muito merecida, porque eu comecei a trabalhar com seis anos de idade. Estou aqui desde 1985. Já morei em vários estados, mas o lugar mais rico que nós temos aqui é Brasília. Sou muito grata por tudo. Que Deus abençoe a todos que promoveram isso aqui. A minha vida é uma eterna oração e o meu trabalho é a arte de traçar a vida.”, comenta.