Fluxo de trânsito é alterado no Viaduto Israel Pinheiro devido a obras

Obras realizadas pela Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb) nos sistemas do Descoberto e Torto/Santa Maria mudam o fluxo de trânsito do Viaduto Israel Pinheiro, na EPTG. Para a execução dos serviços, haverá a alteração no acesso do viaduto para a rua 3 de Vicente Pires, a partir desta terça-feira (1°/4).

Na quinta-feira (03/4), serão realizadas as mesmas interdições do fim de semana. Interdições parciais devem ser feitas a partir das 9h e seguir até as 17h. A previsão é de que as alterações durem 60 dias.

A obra tem o objetivo de conectar os dois sistemas, permitindo a distribuição de água de um lugar para outro sempre que necessário. As ações na adutora instalada na EPTG vão permitir que a companhia redistribua água entre o Descoberto e Torto/Santa Maria.

