DF abre processo seletivo para cadastro reserva de infectologistas pediátricos

Nesta segunda-feira (31/03), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) abriu um processo seletivo para a formação de cadastro reserva no cargo de médico infectologista pediátrico. As inscrições estarão disponíveis até 6 de abril, pelo site do Instituto.

Para concorrer às vagas, é necessário ter diploma de medicina reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou declaração de conclusão de curso emitida nos últimos seis meses. O candidato deve possuir registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM/DF); residência médica com Registro de Qualificação de Especialista (RQE); Certificação de Área de Atuação em Infectologia Pediátrica, conforme a resolução CFM nº 2.330/2023; e experiência mínima de seis meses como médico infectologista na área pediátrica.

O IgesDF é responsável pela gestão do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), do Hospital Cidade do Sol (HSol) e de 13 unidades de pronto atendimento (UPAs).

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho