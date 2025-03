IM Iago Mac Cord

Todos aqueles que se encaixarem nos critérios do programa são incluídos automaticamente, sem haver a necessidade de se inscreverem no Pé-de-Meia - (crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil)

A partir desta segunda-feira (31/3), os alunos beneficiários do Programa Pé-de-Meia começarão a receber as parcelas de R$ 200,00 do Incentivo Matrícula 2025. O valor é destinado a todos os alunos do ensino médio público que efetivaram sua matrícula este ano, em uma conta aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos estudantes.



De acordo com a Caixa, serão disponibilizadas aproximadamente 3,9 milhões de parcelas — os pagamentos serão feitos entre hoje e 7 de abril —, sendo que 1,3 milhão serão apenas de calouros do primeiro ano. Para saber se tem direito ao benefício, o aluno deve verificar o aplicativo Jornada do Estudante do Ministério da Educação (MEC).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Incentivo Matrícula é um dos quatro tipos de incentivos disponíveis para os estudantes, oriundos da Poupança do Ensino Médio — alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) recebem um valor extra, pago em quatro parcelas de R$ 225,00 por semestre cursado. Todos aqueles que se encaixarem nos critérios do programa são incluídos automaticamente, sem haver a necessidade de se inscreverem no Pé-de-Meia.

Incentivo Matrícula: ao se matricular num colégio no começo do ano, o aluno recebe um valor único de R$ 200,00;

Incentivo Frequência: se o estudante mantiver uma frequência de pelo menos 80% nas aulas, ao longo do ano ele receberá nove parcelas de R$ 200,00, a partir da comprovação de frequência mensal;

Incentivo Conclusão: para cada ano do ensino médio que o jovem é aprovado e participa em avaliações educacionais, ele pode sacar o valor de R$ 3 mil ao final do terceiro ano. O saque depende do certificado de conclusão do ensino médio;

Incentivo Enem: ao comprovar a participação nos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no último ano do ensino médio, o estudante recebe uma parcela única de R$ 200,00.

*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular