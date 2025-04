Violência doméstica: dois agressores são presos em menos de 24 horas no DF

Nessa segunda-feira (31/3), dois homens foram presos por violência doméstica no Distrito Federal, um na SHSN 67, em Ceilândia, e outro no Setor Del Lago I, no Itapoã. As ocorrências foram registradas no mesmo dia em que mais uma mulher foi vítima de feminicídio no DF e que outra vítima do crime — este ocorrido na madrugada de sábado (29) —, foi sepultada em Sobradinho.

Em Ceilândia, equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar do DF (PMDF) atenderam a uma tentativa de feminicídio na tarde de ontem, após serem alertados de uma ocorrência de violência doméstica em um apartamento. Ao chegarem ao local, os policiais ouviram gritos de socorro vindos do interior da residência.

O agressor somente se rendeu à equipe, após inúmeras tentativas de contato e negociação da PMDF. No apartamento, o cenário era de desordem, com sinais de luta e objetos espalhados pelo chão. A vítima, em estado de choque, relatou aos policiais que mantinha um relacionamento de seis meses com o homem, que sempre demonstrou agressividade. Naquela manhã, o homem tentou esfaqueá-la.

O suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto e foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam II), onde foi preso.

No Itapoã, equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 40) da PMDF prederam um homem por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha. A apuração revelou um mandado de prisão em aberto contra o agressor por homicídio, cometido no Maranhão. Ele foi detido e encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá.

Crueldade

Maria José Ferreira dos Santos, 31 anos, foi a sexta vítima de feminicídio em 2025, após ser assassinada com três facadas pelo marido. Foi o segundo feminicídio em menos de 72 horas. O crime, que ocorreu na residência do casal, no Recanto das Emas, foi presenciado pela filha mais velha dos dois, uma menina de apenas 11 anos. Além dela, Maria deixa mais dois filhos, um menino de 8 e uma menina de 4. Após matar a mulher, o ajudante de pedreiro Neilton Pereira Soares, 42, chegou a fugir para uma área de mata próxima à casa, mas foi convencido por familiares a se entregar para a polícia. O casal estava junto há 13 anos.

No último sábado, Dayane Barbosa Carvalho, 34, foi assassinada com facadas pelo companheiro, Jovercino Antônio de Oliveira, 39, que tirou a própria vida logo após cometer o crime. O caso ocorreu na Fercal. O casal tinha dois filhos, de 8 e 12 anos. Segundo o delegado-chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), Ricardo Viana, que investiga o caso, Dayane nunca registrou boletim de ocorrência contra o companheiro, velado no mesmo horário e no mesmo cemitério que a mulher, em Sobradinho.

No domingo (30), outro caso de tentativa de feminicídio chocou o DF por tamanha crueldade. Um homem esfaqueou a companheira no tórax e arrancou o silicone da mulher com uma faca. Ele foi detido e conduzido à 21ª DP (Taguatinga Sul). O fato ocorreu na Rua 11 do Núcleo Bandeirante.

Onde buscar ajuda

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.



Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher



Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.



Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br



Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h

Secretaria da Mulher do DF

Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev)

Subsecretária: 3330- 3109

Assessoria: 3330-3118/3105

Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM)

Telefone: 3330-3116 / 3148

Casa da Mulher Brasileira

Recepção, térreo: 3371-2897

Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637

Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146

Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212



Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

Promotorias nas regiões administrativas do DF

Site: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades



Núcleo de Gênero

Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT

Telefones: 3343-6086 e 3343-9625— Defensoria Pública do DF



Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)

Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765

WhatsApp (61) 999359-0032

E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br

Site: defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica/

Núcleos do Pró-Vítima

Ceilândia

End.: Shopping Popular de Ceilândia – Espaço na Hora

(61) 9 8314-0620 - Horário: 08:00 às 17:00]



Guará

End.: Lúcio Costa QELC Alpendre dos Jovens – Lúcio Costa

(61) 9 8314-0619 - Horário 08:00 às 17:00

Paranoá

End.: Quadra 05, Conjunto 03, Área Especial D – Parque de Obras

(61) 9 8314-0622 - Horário: 08:00 às 17:00

Planaltina

End.: Fórum Desembargador Lúcio Batista Arantes, 1º Andar, Salas 111/114

(61) 9 8314-0611 /3103-2405 - Horário: 12:00 às 19:00

Recanto das Emas

End.: Estação da Cidadania – Céu das Artes, Quadra 113, Área Especial 01

61) 9 8314- 0613 - Horário:08:00 às 17:00

Rodoferroviária

End: Estação Rodoferroviária, Ala Norte, Sala 04 – Brasília/DF

(61) 98314-0626 / 2104-4288 / 4289

Itapõa

End.: Praça dos Direitos, Quadra 203 – Del Lago II(61) 9 8314-063208:00 às 17:00

(61) 9 8314-0632 - Horário:08:00 às 17:00

Taguatinga

End.: Administração Regional de Taguatinga – Espaço da Mulher – Praça do Relógio

(061) 98314-0631

Site: sejus.df.gov.br/pro-vitima/

Além disso, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), disponibiliza o telefone 125 para receber denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes no Distrito Federal. A ligação é gratuita e o serviço é realizado pela Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca).