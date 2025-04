GDF decreta ponto facultativo para administração pública no dia 17 de abril

O GDF estabeleceu ponto facultativo no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal para o dia 17 de abril. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nesta terça-feira (1º/4) e também prevê gratuitadede no transporte público e entrada livre no Zoológico e Jardim Botânico de Brasília nesta data.

O dia 17 de abril cai na quinta-feira, antes da sexta-feira da Paixão — que é feriado nacional. Além disso, na segunda-feira, dia 21 de abril há outro feriado nacional no dia de Tiradantes; data em que também se comemora o aniversário de Brasília.

Com isso os funcionários da administração pública do Distrito Federal poderão desfrutar de um feriadão prologado.

Além de estabelecer o ponto facultativo, o GDF determinou tarifa zero no transporte público e gratuitidade na entrada do Zoológico e do Jardim Botânico no dia 17 de abril. A medida de garantir entrada livre nesses parques e transporte sem cobrança também vale para todos os domingos e feriados, conforme determinação recente do governador Ibaneis Rocha.

GDF estabecele ponto facultativo para administração pública no dia 17 de abril e garante feriadão para servidores (foto: Decreto publicado no DODF desta terça-feira (1º/4) )

Aniversário de Brasília terá programação especial

Para comemorar o aniversário de 65 anos de Brasília, o governo do Distrito Federal realizará uma grande festa com programação para todos os gostos. A festa terá cinco dias de duração e será dividida em diversos eventos a partir do dia 17 de abril.

Entre as atrações, shows musicais, eventos religiosos – como a Via Sacra, do Morro da Capelinha, e a Missa na Catedral de Brasília –, maratona, festivais gastronômicos e incentivos do setor produtivo.