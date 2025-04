Jogos Escolares 2025: inscrições terminam nesta sexta-feira (4/4)

As inscrições para os Jogos Escolares de 2025 vão encerrar nesta sexta-feira (4/3). A competição é aberta para estudantes de escolas públicas e particulares do Distrito Federal com idade entre 11 e 17 anos, a depender da modalidade em disputa.

As inscrições devem ser feitas pelas próprias escolas, que deverão acessar o site da Secretaria de Educação (SEEDF). Os alunos que desejam participar dos jogos devem procurar os professores de Educação Física de suas respectivas instituições.

A gerente de Desportos da SEEDF, Iara Neves, destacou a importância dos Jogos Escolares. “O esporte tem uma característica muito potente de socializar e integrar os estudantes de uma maneira que poucas atividades conseguem”, avaliou.

“Em uma competição, por mais que haja o caráter de disputa, é nesse momento que o estudante consegue se integrar com realidades diferentes da sua e, de uma certa maneira, mostrar, por meio daquela atividade, o seu talento”, acrescentou Iara Neves.

Modalidades

Os jogos são divididos em duas etapas. Na primeira fase, a regional, os confrontos escolares ocorrem de uma mesma coordenação regional de ensino (CRE). Em seguida, no chaveamento distrital, enfrentam-se estudantes de todo o DF.

Entre as 22 modalidades, quatro são coletivas como o basquete, futsal, handebol e vôlei, e 18 individuais, águas abertas, atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei de praia, wrestling e xadrez.

A Secretaria de Educação (SEEDF) não estipulou limite de inscritos. No ano passado, os Jogos Escolares reuniram, na fase regional, 20.576 estudantes de 304 instituições. Para este ano, a SEEDF projeta um aumento de 10% no total de inscrições. Mais informações estão disponíveis no edital da competição.