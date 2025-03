Aluno ferido em briga na escola levou quatro golpes de canivete

O aluno de uma escola no Setor Leste do Gama, que ficou ferido após uma briga dentro da unidade escolar nesta segunda-feira (31/3), levou quatro golpes de canivete.

Segundo a comandante do Batalhão Escolar da Polícia Militar, tenente-coronel Renata Cardoso, ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e, inicialmente, havia uma expectativa de que a vítima passasse por uma cirurgia. “Essa possibilidade foi descartada pela equipe que atendeu o aluno”, afirmou.

Ainda de acordo com a comandante do Batalhão Escolar, os três envolvidos na ocorrência têm 16 anos, são do segundo ano e estudam em turmas diferentes. “De acordo com a direção da escola, existe uma rixa antiga entre os alunos, que vem de fora da unidade”, acrescentou Renata.

