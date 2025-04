Polícia prende foragido da Justiça de Tocantins no DF

Polícia prende foragido da justiça do tocantins em patrulhamento no DF - (crédito: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite dessa terça-feira (1º/4), um homem foragido da Justiça do Tocantins durante um patrulhamento no DF. O suspeito, de 40 anos, possuía um mandado de prisão em aberto por roubo cometido em Araguaína (TO).

A abordagem ocorreu após policiais do 8º Batalhão notarem dois homens tentando evitar a viatura. Um deles, de 30 anos, carregava duas facas e já tinha passagens por homicídio tentado e porte de arma branca. O outro, que era foragido, possuía antecedentes por tráfico, posse de munição e receptação de veículo.

Ambos foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) para as devidas providências.