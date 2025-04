Golpista que se passava por dono de chácaras é preso em Brazlândia

Na manhã desta quarta-feira (2/4), Policiais Civis (PCDF) da 18ª Delegacia de Brazlândia prenderam preventivamente um homem suspeito de aplicar golpes ao se passar por proprietário de chácaras para eventos na região. Ele atraía vítimas por meio de anúncios falsos em redes sociais e exigia pagamentos antecipados antes de desaparecer sem responder às mensagens.

O suspeito foi detido em sua residência no Sol Nascente, onde também foi cumprido um mandado de busca. De acordo com as investigações, ele usava conteiros — pessoas que cediam contas bancárias — para dificultar o rastreamento dos valores recebidos nas falsas locações. A polícia iniciou o caso após a denúncia de um morador de Brazlândia, mas já identificou pelo menos outras dez vítimas no Distrito Federal.

O preso já possuía antecedentes por estelionato e agora responderá novamente pelo crime.