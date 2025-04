Festival PICS Yoga traz conexão com a natureza em Taguatinga

No sábado (5/4) e no domingo (6/4), o Sítio Geranium, no Núcleo Rural de Taguatinga, será palco da 5ª edição do Festival PICS Yoga Geranium 2025. O evento reúne práticas integrativas de saúde, sustentabilidade e conexão com a natureza, oferecendo aulas coletivas, terapias de forma individual, rodas de conversa e trilhas ecológicas.

O evento ocorre dentro da Área de Relevante Interesse Ecológico Juscelino Kubitschek (ARIE JK), reforçando a importância da preservação ambiental e da promoção da qualidade de vida.

Com mais de 40 atividades previstas, o festival busca tornar acessíveis práticas como yoga, dança circular e banho sonoro, além de proporcionar momentos de autoconhecimento e bem-estar. A programação também inclui o Festivalzinho, espaço dedicado às crianças com atividades lúdicas e educativas.

Inscrições disponíveis no Sympla.

Datas: 5 e 6 de abril de 2025

Horário: A partir das 6h da manhã.

Local: Sítio Geranium – Núcleo Rural de Taguatinga, Brasília, DF