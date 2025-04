Festival de rock e show de dupla sertaneja terão 120 vagas para ambulantes

A Secretaria-Executiva das Cidades irá realizar o cadastro de vendedores ambulantes para dois eventos: Show Jorge e Mateus — 20 anos, que ocorrerá próximo sábado (12/4), e Arena do Rock Festival — Scorpions, Judas Priest e Europe, no dia 16 de abril. Ambos serão realizados na Arena BRB.

O cadastramento para os dois eventos será nesta quinta-feira (3/4), no subsolo da sede do Instituto Brasília Ambiental, na SEPN Quadra 511, Bloco C, Edifício Bittar, na Asa Norte, das 9h às 17h.

No momento da inscrição, é necessário apresentar original e cópia de documento pessoal com foto e comprovante de endereço no nome do ambulante ou declaração de residência. Serão reservadas vagas para atender pessoas com deficiência (PCD), mediante a apresentação da carteirinha.

Se o número de inscrições for maior do que a quantidade de vagas ofertadas, será realizado sorteio no aplicativo Sorteio Fácil, imediatamente após o término do horário previsto para as inscrições.

Para cada show, serão disponibilizadas 40 licenças de barracas e 20 de caixeiros, totalizando 120 vagas de trabalho. A divulgação da lista dos ambulantes contemplados para os dois eventos será na sexta-feira (4/4), no site da Secretaria de Governo.

Entrega das Licenças

A entrega das licenças eventuais dos contemplados para o show de Jorge e Mateus será no dia 11, e a dos ambulantes que vão trabalhar no festival de rock será no dia 15, no Anexo do Palácio do Buriti, no período das 9h às 17h, onde serão repassadas orientações sobre o trabalho no dia do evento.