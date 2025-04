Parque Ezechias Heringer tem programação especial no sábado (5/4)

O Parque Ecológico Ezechias Heringer, no Guará 2, será palco em 4 de abril de um evento especial em comemoração aos 120 anos do ambientalista e engenheiro agrônomo que dá nome ao espaço, conhecido como o “pai das reservas ecológicas de Brasília”. A programação irá das 9h às 13h com oficinas de nendodama, que é uma técnica japonesa de reflorestamento com bolinhas de argila e sementes, o plantio de espécies nativas e uma caminhada guiada pelo parque.

O evento faz parte do projeto “Recortes do Cerrado — Ezechias Heringer”, idealizado pela artista Hiromi Takano. A iniciativa busca unir arte, educação ambiental e sustentabilidade. Além de homenagear o legado do ambientalista, a iniciativa também celebra os 130 anos da amizade entre Brasil e Japão, destacando a influência da cultura japonesa na preservação do meio ambiente.

A programação terá a participação de autoridades do Governo do Distrito Federal, ambientalistas, estudantes, escoteiros e artistas, para promover uma experiência de conexão entre a comunidade e a natureza.

Data: 4 de abril de 2025

Parque Ecológico Ezechias Heringer — QE 23, Guará 2

Horário: 9h às 13h

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso