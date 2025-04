Mega-Sena pode pagar R$ 51 milhões nesta quinta-feira (3/4)

A Mega-Sena está com o prêmio acumulado no valor de R$ 51 milhões. O sorteio será hoje, às 20h, e as apostas podem ser realizadas até as 19h. Para concorrer ao valor milionário, o usuário deve escolher de 6 a 20 números. A escolha pode ser feita de forma autônoma, com a ajuda do sistema (surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por concursos consecutivos, a chamada teimosinha.

Integrante do Conselho Regional de Economia do DF, Roberto Bocaccio explica que a probabilidade de ganhar o prêmio é de uma em 50.063.860. Ele ainda esclarece que o ideal é que o ganhador não tenha pressa para começar a gastar o dinheiro, e que a melhor possibilidade é diversificar as aplicações sob os mais diversos critérios, por exemplo, de maior ou menor risco, no país e no exterior, em renda fixa e variável.

Além disso, o professor da Universidade de Brasília (UnB) sugere que o ganhador "aconselhe-se com alguém confiável e procure fazer um acompanhamento das situações, mesmo sendo um leigo em finanças e não estando disposto a consumir muito tempo", diz Roberto.

O funcionário público Adormevildo Cunha, 64 anos, conta que frequentemente realiza jogos na Mega-Sena e que, caso ganhe os milhões, vai ajudar familiares e amigos, além de investir em imóveis. "Eu faria muita coisa boa, ajudaria meus conhecidos."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sílvio Pinto, 69 anos, comerciante, conta que joga em todos os concursos disponíveis, às terças, quintas e aos sábados. Caso leve a bolada, os planos estão feitos: viajar todo o Brasil e comprar uma casa. O comerciante afirma que adoraria ter uma casa no setor nobre do Cruzeiro. "Eu gosto muito dali (Cruzeiro) por causa da praça e do jardim", diz.

A auxiliar de serviços gerais Carol Alves, 47 anos, joga somente quando o valor do prêmio está alto e, quando não consegue fazer a fezinha presencialmente, opta pelo aplicativo. Se ganhar o prêmio já sabe o que fazer: "Eu penso sair do aluguel, ainda mais que eu moro aqui há 27 anos", diz.

Márcia Azevedo, 55 anos, servidora pública, disse que joga uma vez a cada quinze dias e utiliza a estratégia de sempre marcar os mesmos números há 20 anos. "Se tiver que ser, vai acontecer com esses números". Caso ganhe a bolada milionária, o primeiro passo está decidido: deixar de trabalhar.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado