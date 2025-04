Pela segunda vez, Brasília é eleita a cidade mais sustentável do Centro-Oeste

Brasília lidera novamente, no Centro-Oeste, o caminho da sustentabilidade, sendo premiada pela segunda vez como a cidade com os melhores índices nessa temática, segundo a premiação Bright Cities. O prêmio é dado às cidades que equilibram o crescimento econômico com as necessidades dos seus cidadãos.

Para chegar ao status dado novamente a Brasília, a cidade precisa adotar o uso eficiente de recursos naturais (como gestão adequada da água e resíduos), além de um fortalecimento da governança, do consumo responsável, da justiça social e da transformação digital.

Segundo Wisney Rafael Alves Oliveira, secretário-executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de Economia (Seec-DF), a pontuação de Brasília teve um aumento de 3,45% em relação a 2024, subindo 19 posições no ranqueamento geral.

Além de Brasília, outras cidades da região também receberam o reconhecimento, como Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Rio Verde (GO) e Anápolis (GO). Já a classificação nacional é marcada pela predominância de municípios paulistas nas primeiras posições. Barueri lidera a classificação geral, ao lado de São Caetano do Sul, Jundiaí, São Paulo e Santos, que surgem na sequência.

O ranking leva em consideração 43 indicadores, cobrindo os mais diversos temas, como desenvolvimento econômico, meio ambiente e governança, tornando-se uma importante referência para governos e instituições em todo o país.

Quais são os critérios avaliados

A análise é baseada em cinco pilares: prosperidade, infraestrutura e serviços básicos, gestão, bem-estar e segurança. O objetivo é divulgar quais são os municípios que possuem melhores práticas, e despertar a atenção dos que recebem menor classificação, mostrando que é possível atingir melhores níveis de avaliação.

Confira o ranking de todas as cidades.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho