Midiã Noelle lança livro sobre comunicação antirracista em Brasília

A escritora, jornalista e ativista antirracista Midiã Noelle lança o livro Comunicação Antirracista: um guia para se comunicar com todas as pessoas, em todos os lugares, publicado pela Editora Planeta. A obra propõe reflexões e práticas para construir uma comunicação mais inclusiva e livre de preconceitos, trazendo conceitos e práticas acessíveis para o dia a dia. Com eventos de lançamento em São Paulo, Salvador, Nova Iork (EUA) e Brasília, a autora chega à capital federal hoje (2/4) para uma sessão especial no Brasília Shopping.

Midiã é uma das principais vozes da luta antirracista na comunicação contemporânea e tem uma trajetória consolidada em diversas frentes do jornalismo. Mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), já atuou como consultora da Unesco e foi uma das responsáveis pela implementação do Plano Nacional de Comunicação pela Igualdade Racial na Administração Pública Federal.

02/04/2025. Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Podcast recebe Midia Noelle - Consultura e Pesquisadora da Unesco. (foto: Ed Alves CB/DA Press)

A publicação busca traduzir o conceito do antirracismo de forma prática e acessível, propondo reflexões sobre como as hierarquias sociais influenciam a comunicação e como superá-las. O livro aborda temas como a trajetória da população negra na mídia, desafios na construção de narrativas mais inclusivas e estratégias para combater discursos discriminatórios.

Além de seu trabalho acadêmico e jornalístico, Midiã Noelle é fundadora do Instituto Commbne, organização voltada para comunicação e justiça racial. Reconhecida internacionalmente, ela foi incluída na lista de Mulheres Inspiradoras da Think Olga, em 2016, e, em 2021, recebeu o prêmio Bantumen Powerlist 100, que destaca as 100 pessoas negras mais influentes nos países de língua portuguesa.

O primeiro lançamento foi em 27 de março, em São Paulo. Depois do lançamento em Brasília, a escritora segue para Salvador e Nova Iorque.



Ficha Técnica



Título: Comunicação Antirracista: um guia para se comunicar com todas as pessoas, em todos os lugares

Autora: Midiã Noelle

ISBN: 978-85-422-3192-2

Páginas: 192 p.

Preço livro físico: R$ 56,90

Editora Planeta