Saiba como será a expansão do Iguatemi Brasília no Lago Norte; obras terminam em 2026

Vista externa da expansão do Iguatemi Brasília, no Lago Norte - (crédito: Fotos: Divulgação/Iguatemi)

O Iguatemi Brasília detalhou, ontem, como será o projeto de expansão do shopping, no Lago Norte, com investimento previsto de R$ 236 milhões. O novo espaço terá 15,5 mil metros quadrados, quase 50% a mais em Área Bruta Locável (ABL) em relação ao atual.

Com obras previstas para começarem até maio e terminarem até novembro de 2026, a expansão terá 90 novas lojas, além de restaurantes, cafés, salão de cabeleireiro e uma alameda wellness.

O gerente-geral do Iguatemi Brasília, Sany Worcman, lembrou que, ao ser construído, o shopping tinha a área prevista para uma futura expansão. Tanto que o cliente não sentirá diferença quando circular pelas novas instalações, elas seguirão o mesmo padrão da original. "Faremos de tudo para não causar transtornos, pois, durante as obras, as lojas funcionarão normalmente", ressalta.

Entre os empreendimentos que farão parte da expansão, estão previstos a NK Store, multimarca nacional e internacional; a Rodeio, tradicional churrascaria de São Paulo; e uma filial da Casa Almeria. O projeto inclui, ainda, salas vip de cinema. "Algumas marcas internacionais também estão confirmadas, mas ainda não podemos divulgar", completa Sany.

Pontos em dobro

Inaugurado em 30 de março de 2010, o shopping vai celebrar os 15 anos com benefícios para os clientes cadastrados no programa de relacionamento Iguatemi One. A partir de sábado até o fim do mês, quem cadastrar notas e cupons no aplicativo vai receber pontos em dobro.

Ativações

Com 144 lojas atualmente, dentro da celebração dos 15 anos, o shopping prepara ativações especiais ao longo do mês, com atrações inéditas e novidades no mix de lojas e restaurantes. "Em cada ação, buscamos encantar e surpreender. Fazemos parte do cotidiano das famílias e, por isso, estamos sempre renovando as opções para agradar ao público que frequenta e vive o shopping, seja com um evento ou uma nova operação que atende ao desejo e à necessidade desse cliente", diz a gerente de marketing do Iguatemi Brasília, Bianca Marinho.

Conexão internacional

O Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) participa, com um estande próprio, do MIPIM 2025, um evento de quatro dias até sexta-feira, em Cannes, na França, com a participação dos mais influentes players do mercado imobiliário internacional. Investidores e agentes de 65 países estão presentes para estabelecer conexões, firmar parcerias e fechar negócios. Na noite de segunda-feira, o presidente do Cofeci, João Teodoro, participou de um jantar de gala, que contou com a presença do presidente eleito da Federação Imobiliária Internacional (FIABCI), Ramon Riera.

Capacitação feminina

O Instituto Dona Si, criado pela atriz e escritora Suzana Pires, promove um curso com aulas sobre gestão de negócios e organização financeira; comunicação e marketing; investimento e tributação voltado para mulheres empreendedoras. Trata-se da Jornada Dona de Si, em parceria com a Fundação Casas Bahia. As inscrições devem ser feitas até 28 de março, exclusivamente on-line, pelo site www.casasbahia.com.br/fundacao/jornada-dona-de-si.aspx. A lista das selecionadas será divulgada em 4 de abril. São 200 vagas reservadas para moradoras do Distrito Federal. Mais informações sobre o projeto estão disponíveis no Instagram: @institutodonadesi.

Nota legal

Termina hoje o prazo para contribuintes que pretendem participar do sorteio do Programa Nota Legal se habilitarem e ficarem regularizados. O primeiro sorteio deste ano está marcado para 21 de maio. Para consultar a habilitação, os consumidores devem acessar o portal do Nota Legal e entrar em sua área restrita no menu "Sorteio", opção "sorteio eletrônico PNL-1° semestre de 2025". Caso não esteja habilitado, o interessado deve regularizar seus débitos com pagamento total ou com parcelamento por meio do site da Receita do DF.