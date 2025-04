DF amanhece com pouca chance de chuva nesta quinta-feira (03/4)

Com a temperatura máxima de 29°C, Distrito Federal amanhece com tempo ensolarado - (crédito: Ed Alves/CB)

O calor permanece em Brasília nesta quinta-feira (3/4). Com o tempo ensolarado, a temperatura mínima foi de 16°C durante a madrugada. Ao longo do dia, a máxima deve chegar a 29°C, com a umidade do ar variando entre 30% e 95%.

De acordo com a meteorologista Deise Moraes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor deve continuar até o fim de semana, quando existe possibilidade de chuva na capital.

Segundo Deise, este período de calor era esperado. “Estamos no início do outono, um período de seca, com poucas chuvas”, explica Deise.

