Feira AgroBrasília anuncia novo pavilhão de tecnologia e inovação

A edição de 2025 da Feira AgroBrasília expandiu o ambiente com o pavilhão chamado de Ambiente de Inovação e Tecnologia (AITEC). O espaço terá uma expansão de 1,2 mil m² e estará completamente preparado para receber convidados, expositores e visitantes.

O local abrigará a Vila Startups (ligada à área de tecnologia), arenas para drones, palestras e debates. A programação abordará assuntos de questões globais, como o aumento da demanda por alimentos e as mudanças climáticas, e muito mais. Além disso, o visitante também terá contato com profissionais da área tech e soluções desenvolvidas por eles.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O espaço está preparado para abrigar 20 estações. Para participar do evento, startups de todo o país serão selecionadas por meio de um edital aberto com inscrições virtuais e vagas reservadas para o Distrito Federal. Elas também participarão do Concurso AgoBrasília de Inovação no Campo e as três primeiras colocadas receberão uma visita técnica com todas as despesas pagas.

O presidente da Coopa-DF, José Guilherme Brenner esclarece: "No ano anterior, participaram 20 startups, e espera-se que 2025 a Vila StartUp receba mais participantes, já que teremos as seis classificadas do edital do convênio da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF) e da ABDI e ainda os que vão participar do hackathon”.