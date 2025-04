RP Raphaela Peixoto

A principal alteração será a substituição do sistema de preenchimento dos cartões de resposta, que usava "bolinhas", por um código de barras que identifica o candidato de forma mais eficiente e segura - (crédito: Reprodução)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou segunda-feira (31/3) mudanças importantes para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU). A principal alteração será a substituição do sistema de preenchimento dos cartões de resposta, que usava "bolinhas", por um código de barras que identifica o candidato de forma mais eficiente e segura.

Com o novo sistema, cada caderno de questões terá um código único que permitirá a identificação do candidato sem expor seus dados pessoais aos examinadores. A expectativa do MGI é que a tecnologia, já testada em outros certames, agilize a correção das provas e a divulgação dos resultados.

Além dessa mudança, o edital do CNU será unificado para todos os blocos temáticos, ao contrário da edição anterior, que contou com oito documentos distintos. Outra novidade importante é a inclusão de duas novas carreiras transversais: analista técnico de justiça e defesa e analista técnico de desenvolvimento socioeconômico. As demais carreiras também passarão por ajustes.

A pasta também anunciou a criação de uma campanha de incentivo voltada para as candidatas, para aumentar a representatividade feminina entre os aprovados. A ação será composta por relatos de servidoras bem-sucedidas. Dados apontam que, embora 52% dos inscritos sejam mulheres, apenas 41% das pessoas aprovadas são do sexo feminino, com um percentual ainda menor (8%) nas áreas de Tecnologia da Informação.

O MGI informou que o Termo de Referência para a escolha da banca organizadora será divulgado ainda em abril, e as provas estão previstas para o segundo semestre de 2025. A homologação dos resultados está prevista para ocorrer até junho de 2026.