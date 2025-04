Ibaneis assina contrato que garante saneamento básico em Santa Luzia

A iniciativa conta com o apoio do Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Leonardo Picciani, e do ministro Jader Filho, além do investimento do Banco Itaú. - (crédito: Leonardo Rodrigues/CB)

Na manhã desta quinta-feira (3 /4), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou um contrato relativo à execução de projeto de saneamento integrado em Santa Luzia com recursos do Novo PAC, em uma reunião realizada no Palácio do Buriti.

A iniciativa conta com o apoio do Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Leonardo Picciani, e do ministro Jader Filho, além do investimento do Banco Itaú.

O governador ressaltou a importância do projeto na reunião. “Esse acordo vai tirar esses habitantes da extrema pobreza. Esse evento talvez seja a maior obra do quesito social que já fizemos”, afirma

Além disso. Ibaneis afirmou que irá avançar com projetos no Pôr do Sol e da Estrutural. “É uma região muito carente aqui, mas que hoje já tem diversos equipamentos públicos e vamos continuar investindo nos equipamentos públicos nessas regiões mais carentes.” “Estamos criando um planejamento na estrutural para atender todas as famílias que vivem ali com dificuldade muito grande”, disse

O presidente da Caesb, Luiz Antônio Almeida, afirma que a obra custará cerca de R$ 110 milhões e permitirá instalação de água, instalação e ligação de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, além da drenagem e pavimentação das ruas. “A pavimentação e a drenagem são obras um pouco mais complicadas, então a gente tem um cronograma, vamos entrar primeiro com a água e em seguida com esses outros componentes, mas ao final de 24 meses a gente vai estar com essa obra toda concluída”, completa

Ibaneis também assinou um contrato para os moradores do Recanto das Emas que garante água para cerca de 160 mil habitantes da região.