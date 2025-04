Jovem é condenado por dois homicídios e uma tentativa no Recanto das Emas

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Recanto das Emas condenou, nesta quarta-feira (2/4), Sávio Ferro do Nascimento, de 22 anos, a 39 anos e 1 mês de reclusão. O réu foi considerado culpado pelo homicídio de dois adolescentes, de 17 e 16 anos, e pela tentativa de homicídio de um terceiro jovem, de 13 anos. O regime inicial será fechado e ele não poderá recorrer em liberdade.

O crime ocorreu em 2 de outubro de 2022 e foi motivado por vingança, uma vez que as vítimas eram amigas de um desafeto do réu. Na ocasião, Sávio, acompanhado de um comparsa não identificado que usava uma touca balaclava, invadiu uma residência e disparou contra os jovens. Dois deles não resistiram aos ferimentos e morreram, enquanto o mais novo foi socorrido a tempo e sobreviveu.

Os jurados acolheram as teses apresentadas pela Promotoria de Justiça, reconhecendo o motivo torpe, uma vez que o réu agiu por vingança e usou de recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas e executadas a tiros. Além disso, foi considerada a qualificadora de crime contra menor de 14 anos em relação à vítima que sobreviveu.

