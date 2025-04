Vítima de choque elétrico será enterrado nesta sexta (4/4), na Asa Sul

O corpo de Cleonilson Borges, de 56 anos, morto após receber uma descarga elétrica no Sudoeste, será enterrado nesta sexta-feira (04/04). O velório ocorre no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, a partir das 13h, na capela 3. O sepultamento está marcado para às 15h30.

Relembre o caso

Cleonilson Borges Pimentel foi eletrocutado por volta das 20h em um beco na Quadra 6, Bloco G/H do Cruzeiro. O homem caminhava pelo local após uma chuva e, ao pisar próximo a um poste, recebeu a descarga elétrica e caiu desacordado.

O homem foi transportado em coma induzido para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) onde ficou até seu falecimento na última terça-feira (01/04).

Em nota, a CEB, companhia responsável pelo poste que vitimou Cleonilson, lamentou seu falecimento. “A empresa lamenta profundamente o falecimento do Senhor Cleonilson. Informa que está em contato com a família e que tem prestado apoio neste momento de tristeza e consternação. Estamos colaborando com as investigações sobre o ocorrido”, disse a empresa.

