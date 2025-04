Vídeo: Advogado e ex-candidato a vereador é executado a tiros em Luziânia

Um advogado e ex-candidato a vereador do município de Luziânia (GO) foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (03/04) no meio da rua, no bairro Parque Alvorada. Adair Pereira de Araújo, 47 anos, foi candidato nas Eleições 2024, pelo Partido Progressistas (PP).

Uma imagem do circuito interno de segurança obtida pelo Correio mostra o momento exato dos disparos. Os criminosos estão em um carro prata e seguem em uma rua, param o veículo e um suspeito desembarca com a arma em mãos.

Veja o vídeo:

Em seguida, ouve-se os disparos de arma de fogo. Um outro vídeo obtido pela reportagem mostra o advogado já caído ao chão ferido. A motivação do crime e a identificação dos autores estão sob investigação.

Nas redes sociais, Adair publicava a campanha política e postava fotos ao lado de autoridades políticas e membros das forças de segurança.