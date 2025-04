Homem que sequestrou mulher durante audiência judicial tem prisão mantida

Cleber Conceição da Silva, de 40 anos, é acusado de sequestrar a ex-compaheira durante uma audiência judicial virtual na última terça-feira (31/3). O homem foi encaminhado, no primeiro momento para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) e, nesta quinta-feira (3/4), passou por audiência de custódia, onde teve a prisão mantida.

A vítima estava sob poder do sequestrador deste segunda-feira (31/3). A mulher estava em uma audiência de instrução do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O homem tinha antecedentes criminais de agressões e ameaças contra ela.

Durante a vídeoconferência a mulher sinalizou que estava na companhia do agressor dentro de um veículo. Isso acendeu um alerta entre os representantes da Justiça presentes na reunião. A Polícia Militar (PMDF), em atuação conjunta com os órgãos de Justiça, montou um cerco estratégico e conseguiu interceptar o carro na DF-457, sentido QNL/Samambaia, realizando a prisão do homem e salvando a vítima.