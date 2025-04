'Oscar das Vendas' celebra comerciantes e cultura de alta performance

Nesta quinta (3/4), o Mezanino será palco do 2º Encontro Vida de Vendedor, promovido pela Conecta Aceleradora. Conhecido como o Oscar das Vendas, o evento tem como objetivo reconhecer os melhores vendedores do mês, fortalecer a comunidade e transformar metas em impacto social.

O Vida de Vendedor é o principal programa da Conecta Aceleradora, estruturado em três pilares: uma comunidade colaborativa, mentorias estratégicas e um programa de aceleração individual. A iniciativa busca criar um ambiente de alta performance e desenvolvimento contínuo para profissionais da área comercial.

"Vendas é a única profissão que garante que todas as outras existam. Aqui, celebramos quem se destaca e incentivamos o compromisso com a próxima etapa", afirma Guilherme Galvão, fundador da Conecta Aceleradora.

O evento contará com a premiação dos três vendedores de melhor desempenho do mês e a tradicional "Cerimônia dos Envelopes", na qual cada participante registra sua meta para o próximo ciclo. Além disso, uma ação social de Páscoa arrecadará fundos para crianças carentes, reforçando o compromisso da Conecta com o impacto positivo na sociedade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com um método prático e orientado por dados, a Conecta Aceleradora tem impulsionado pequenos e médios empreendimentos, ajudando empresas a estruturar seus departamentos comerciais de forma previsível e lucrativa. Entre os casos de sucesso, estão profissionais que multiplicaram faturamentos e conquistaram resultados expressivos.

A Conecta já atendeu 80 empresas e tem a meta de ampliar a equipe para 40 colaboradores até o fim do ano, consolidando-se como uma das principais comunidades de vendas do Brasil. "Mais do que formar vendedores, formamos líderes que vão transformar o futuro do empreendedorismo", conclui Galvão.

Serviço