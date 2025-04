Pum, peido, flatulência são um problema de saúde? Entenda

Considerado por muitos como incontrolável, a liberação de gases em lugares e momentos inapropriados, protagoniza constrangimentos e até mal-estar em ambientes. Embora seja algo natural do organismo, os gases em excesso determinam a flatulência, considerado problema de saúde, quando causa desconforto no indivíduo. Segundo especialistas ouvidos pelo Correio, este distúrbio é provocado pelo sintoma “bloating”, sensação de ter gás retido no abdome, produzindo estufamento, e pode ocasionar doença celíaca (intolerância ao glúten), sendo importante o tratamento.

Para a gastroenterologista do Hospital Brasília Águas Claras Leonora Couto, a flatulência pode ser causada pela sensibilidade dos receptores intestinais para detectar a distensão ou desconforto decorrente da presença dos gases. “É o que vemos em distúrbios como a síndrome do intestino irritável. Porém, intolerâncias alimentares, supercrescimento bacteriano, hábitos da vida como alimentar-se rapidamente ou conversando muito e até alimentos mais fermentativos, como feijão e leguminosos, podem efetivamente aumentar a produção de gases”, explicou.

É necessário investigação ou tratamento quando o indivíduo sente desconforto ou incômodos sociais decorrente dos gases, de acordo com a gastroenterologista Leonora Couto. Ela alerta também se o paciente não consegue controlar ou segurar os gases em situações sociais; se há sintomas associados como distensão e dor abdominal (inchaço ou estufamento); e se ele relatar que o abdômen “incha” logo após a alimentação, torna-se muito importante a investigação, ressaltou a médica.

Frustração

Morador de Valparaíso Goiás, o lojista M.V.M, de 38 anos, relatou que passou diversas ocasiões em que não conseguiu controlar os gases. Ele explicou como foi se constranger em um transporte público que estava indo para a cidade do Entorno. “Eu estava em pé, baú lotado. Tentei segurar, não consegui e saiu aquele peido silencioso, fedeu muito. Perguntaram quem peidou, fizeram uma cara de nojo e até reclamaram ‘que falta de educação’. Eu fiquei calado e vermelho de tanta vergonha. Passou um tempo e eu também falei ‘que pessoa porca do caramba’, acabou que não suspeitaram de mim”, disse.

Sofrendo com a intolerância à lactose há muito tempo, a dona de casa L.D.M, 36, passou pelo problema de liberar gases em um templo religioso de Caldas Novas (GO). Ela havia comido muitos alimentos compostos por leite no dia, mesmo assim, foi ao culto, onde havia cerca de 90 pessoas sentadas. “Eu não estava me aguentando, minha barriga estava ficando inchada, eu só soltei. Meu marido me acusou dizendo ‘foi você!’, o pessoal, por respeito ao local, não reclamou em voz alta, mas fizeram cara de indignação. O pum fez a gente passar muitas vergonhas na vida”, contou.

De acordo com Vanêssa Melo, nutricionista do Hospital Santa Lúcia, a intolerância alimentar, seja à lactose ou ao glúten, pode causar flatulência. Ainda segundo ela, a lactose, por exemplo, é um açúcar encontrado no leite, que, em pessoas com intolerância, não é bem digerida, fermentando no intestino e gerando gases. O glúten, presente no trigo, pode provocar reações em pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, também resultando em produção excessiva de gases.



Cuidados e prevenção

A doença celíaca (intolerância ao glúten), que pode vir a ser provocada pela flatulência, leva a consequências sérias, como má-absorção de nutrientes, diarreia crônica, infertilidade, osteoporose e até maior risco de neoplasias, advertiu a gastroenterologista Leonora Couto.

Para prevenir a flatulência e não gerar um problema maior futuramente, a nutricionista Vanêssa Melo indicou reduzir o consumo de alimentos que fermentam facilmente no intestino, como leguminosas (feijão, lentilha), crucíferas (brócolis, couve-flor) e alimentos feitos com açúcares fermentáveis (como o xilitol). “Também é importante aumentar a ingestão de líquidos, como água e chá, para auxiliar na digestão e no trânsito intestinal, além de ter uma dieta com a inclusão gradual de fibras para controlar a flatulência”, disse.

O rapaz, que trabalha de vigilante e mora em Taguatinga, C.E.S, 54, também passou por uma situação constrangedora ao não conseguir controlar os gases no transporte público e ser "julgado" logo após. Para não repetir a situação, ele disse que adotou algumas receitas. “Faço chá de erva-doce, uma boa receita para quem tem dor de barriga. Também coloco os feijões de molho para tirar o excesso da fermentação, os feijões são terríveis”, afirmou.





Alimentos que podem agravar os gases:

- Feijão

- Lentilha

- Brócolis

- Couve-flor

- Repolho

- Cebola

- Alimentos ricos em fibras

- Alimentos ricos em açúcares

Fonte: Vanêssa Melo, nutricionista do Hospital Santa Lúcia

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira*