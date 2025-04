Motorista de caminhão sofre convulsão e bate em ônibus com 24 passageiros

No ônibus, que transportava 24 passageiros além do motorista e do cobrador (que não se feriram), apenas uma passageira, 42, necessitou de cuidados médicos - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O motorista de um caminhão sofreu uma convulsão e bateu em um ônibus, na manhã desta sexta-feira (4/4), na Avenida Elmo Serejo, em Taguatinga.

Ao chegarem, as equipes de socorro encontraram o motorista do caminhão, de 46 anos, sofrendo uma crise convulsiva dentro da cabine do veículo.

Ele recebeu atendimento imediato seguindo o protocolo de trauma e, posteriormente, foi transportado para o Hospital Regional de Taguatinga. Apesar de estar consciente, apresentava desorientação e um edema na região frontal da cabeça.

No ônibus, que transportava 24 passageiros além do motorista e do cobrador (que não se feriram), apenas uma passageira, 42, necessitou de cuidados médicos, pois queixava-se de dores na coluna. Ela foi encaminhada, consciente e orientada, ao Hospital Santa Marta.

A interdição de uma faixa da Avenida Elmo Serejo durante o atendimento da ocorrência causou lentidão no trânsito da região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pelo local.