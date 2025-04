Homem é morto a tiros após briga em bar no Pôr do Sol

Um homem foi morto a tiros em frente a uma distribuidora localizada na Quadra 401/402 do Pôr do Sol, em Ceilândia. O crime, segundo testemunhas, aconteceu noite desta quinta-feira (3/4), após uma briga no estabelecimento. A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito dos disparos, que também não foi identificado, fugiu do local logo após o crime. Testemunhas relataram que a discussão se intensificou, até que um dos envolvidos sacou uma arma e atirou diversas vezes contra a vítima.

Até o momento, não há informações sobre a motivação exata do crime ou se havia algum tipo de relação prévia entre o atirador e a vítima. A Polícia Civil solicita que qualquer pessoa com informações sobre o caso entre em contato pelo Disque-Denúncia (197).