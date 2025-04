Campos sintéticos do Cruzeiro são entregues à população

Dois campos sintéticos reformados no Complexo Esportivo do Cruzeiro foram entregues à população nesta sexta-feira (4/4). As obras, realizadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), foram iniciadas em dezembro de 2024. Além do campinho, o governado do Distrito Federal (GDF) investiu R$ 5 milhões em obras de mobilidade e acessibilidade no Cruzeiro, que inclui novas calçadas e a pavimentação da Avenida das Mangueiras. Durante o evento de entregas, o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou ordens de serviço para a reforma da Feira Permanente, do Ginásio do Cruzeiro e da quadra de esportes Santa Terezinha.

Ibaneis Rocha destacou a transformação urbana que o Cruzeiro tem vivenciado. “Estamos trabalhando aqui desde o primeiro mandato, fazendo a revitalização dessa cidade. Uma região tão encantada, que por muitos anos ficou esquecida. Hoje temos quase 15 km de calçadas renovadas, o recapeamento das principais avenidas, revitalização do Cruzeiro Center e, agora, a entrega desses campos sintéticos, que eram muito aguardados pela população”, disse.

Um dos campos sintéticos do Complexo Esportivo do Cruzeiro foi construído do zero em uma área que já era utilizada para práticas esportivas, mas sem estrutura adequada. Com 1.415 metros quadrados, a nova estrutura conta com alambrado, traves, gramado e bancos de reserva. Além disso, o outro campinho já existente, de 614 metros quadrados, passou por reforma completa, incluindo recuperação da base, substituição do gramado, instalação de novas traves e pintura dos bancos e meios-fios ao redor.

No total, foram investidos R$ 1,28 milhão nas melhorias. Juntos, os dois espaços têm como objetivo atender centenas de crianças, jovens e adultos que participam de escolinhas, treinos e campeonatos amadores na cidade. O Cruzeiro é uma das regiões com maior tradição esportiva do DF, abrigando competições locais e nacionais.

Para o administrador regional do Cruzeiro, Gustavo Aires, a inauguração tem valor simbólico e pessoal. “Esse era um sonho do meu pai, que sempre quis um Cruzeiro melhor. Hoje, poder entregar esses campos e ver a cidade se tornar referência no DF é uma emoção imensa. O ginásio que ele sonhou serve hoje de palco para competições nacionais, e com esse novo campo, a gente amplia ainda mais esse protagonismo”, afirmou, emocionado ao chamar sua mãe ao palco para compartilhar o momento.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, ressaltou que a obra responde a uma demanda histórica da comunidade. “A maior reivindicação da população do Cruzeiro não era por obras novas, mas pela recuperação daquilo que já existia. Estamos entregando hoje um pacote de R$ 5 milhões em obras no Cruzeiro, que inclui calçadas, o ginásio, a Avenida das Mangueiras, além desses campos. O governador Ibaneis está cumprindo promessa por promessa, metro por metro”, afirmou.

Pacote de obras

Além dos campos, a cidade recebeu um pacote de investimentos que contemplou a reforma da Avenida das Mangueiras, com recapeamento dos dois sentidos da via – que somam mais de 2,4 km –, utilizando 2.420 toneladas de asfalto e um aporte de R$ 3,5 milhões. O Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) também instalou nova sinalização vertical e horizontal, com placas e faixas de pedestre, em um investimento de R$ 25 mil.

Na ocasião, o governador assinou a ordem de serviço para a reforma da Feira Permanente do Cruzeiro, do ginásio e da quadra de esportes da Santa Terezinha. Além disso, autorizou a perfuração e instalação de um poço artesiano no Estádio Odilon Aires, com investimento estimado em R$ 118.935. O equipamento terá capacidade para armazenar até 20 mil litros de água e será utilizado na irrigação do gramado da arena.

Outra novidade anunciada foi a revitalização da biblioteca pública do Cruzeiro, com um investimento previsto de R$ 4,5 milhões. "O projeto já está pronto, e a licitação deve ser lançada ainda neste semestre", adiantou Ibaneis.