Vai de Graça terá reforço de 119 viagens a mais a partir de domingo (6/04)

01/03/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Tarifa zero no transporte público na Rodoviária. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Correio apurou, em primeira mão, que o Programa Vai de Graça irá receber reforço para a ampliação do atendimento, a partir do próximo domingo (6/04). A Semob irá realizar a mudança em 27 linhas de ônibus, reforçando-as com 119 viagens.

A mudança irá atender as regiões Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Guará I e II, Ceilândia, Sol Nascente, Itapoã e Paranoá, que irá realizar percursos circulares (viagens curtas) e longos com destino à Rodoviária do Plano Piloto. Os horários das novas viagens podem ser consultados no site DF no Ponto a partir de domingo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Desde que o programa foi implementado houve um acréscimo de 59% no número de acessos no transporte público, fazendo com que a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) realizasse intervenções na frota. “O que nós estamos fazendo é uma alteração, um ajuste na operação, justamente porque há novos eixos de interesse de deslocamento, em razão até do turismo interno,aproveitando a gratuidade do Zoológico, do Jardim Botânico e de outros eventos culturais da cidade”, exemplifica o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

Outra medida realizada para a melhoria das viagens é a criação da linha 023.1, que terá percurso exclusivo entre o Terminal da Asa SUl (TAS) para o zoológico, com intervalo de 30 minutos entre as saídas (de 8h às 17h30) aos domingos e feriados. Linhas como 2202 e 2302, que fazem a ligação dos terminais de integração dos BRTs do Gama e de Santa Maria com a Rodoviária vão realizar as viagens com veículos articulados, conhecidos como minhocão, permitindo o embarque de mais passageiros.



A linha 141.5, que faz o percurso entre o Itapoã e Paranoá e a Prainha, vai ter o percurso alterado para atender os moradores do Varjão. A linha também terá ampliação no número de viagens.

* Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes.