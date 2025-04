Cobra para o trânsito da rodovia entre o Itapoã e a Torre Digital

Nesta sexta-feira (4/4) uma cobra de grande porte atravessou a DF-440, que liga o Itapoã à Torre Digital. Ao perceber a presença do réptil, condutores pararam no estacionamento e ocuparam a via dando sinal para que os demais motoristas reduzissem a velocidade ou parassem os carros.

Célio Zidorio, 54 anos, conta que estava voltando para o Plano Piloto, perto da Rota do Cavalo, quando se deparou com um homem e um carro parado pedindo para os carros desviarem da cobra. “Ela estava atravessando a rua indo para outra mata. Então vários motoristas pararam e avisamos aos demais para desviarem até que ela concluisse a passagem. Ficamos contentes com tudo isso”, conta.

Veja vídeo: