Deputados acionam PF e PCDF contra youtuber que expôs dados de estudante

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Federal (PF) foram acionadas por alguns parlamentares para investigar o influenciador digital e youtuber Wilker Leão. Ele é acusado de ter exposto dados pessoais de uma estudante da Universidade de Brasília (UnB), supostamente em tom de ameaça e incitação.

Em entrevista ao Correio, um dos deputados, Gabriel Magno (PT-DF), afirmou que Leão divulgou, em vídeo, o endereço da estudante, o que teria incentivado abordagens presenciais contra ela dentro da própria universidade. “Ele revelou o endereço da aluna, e ela acabou sendo cercada por outros estudantes no campus. A incitação ao ódio é crime, por isso acionamos as autoridades para que o conteúdo seja removido e o responsável, devidamente responsabilizado”, afirmou.

O parlamentar informou, ainda, que outros estudantes também tiveram seus dados expostos e que medidas legais estão sendo tomadas. “Estamos orientando os estudantes a registrarem boletins de ocorrência, acionamos o Ministério Público e encaminhamos um ofício à UnB solicitando a expulsão do youtuber. A legislação deve ser respeitada tanto no ambiente virtual quanto no real”, concluiu.