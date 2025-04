Trânsito será alterado na Esplanada, Sobradinho e Asa Sul no fim de semana

Haverá alteração do trânsito na Esplanada dos Ministérios no domingo (6/4), a partir das 7h, para a realização da 1° Corrida Sírio-Libanês - (crédito: Agência Brasil )

Equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) realizarão intervenções no trânsito em razão de eventos esportivos e culturais no próximo sábado (5/4) e domingo (6/4). As alterações serão em vias da Asa Sul, Esplanada dos Ministérios e Sobradinho.

A partir das 6h, as equipes do Detran-DF vão interditar cinco faixas da via S1, a partir do Museu da República (foto: Artes: Detran-DF)

No domingo (6/4), na Esplanada dos Ministérios, a partir das 7h, será realizada a 1° Corrida Sírio-Libanês. O evento contará com percursos de 3km, 5km e 10km, pelas vias: S1, Palácio Presidencial e N1. A largada e a chegada dos participantes ocorrerão na altura do Museu da República.

O acesso ao estacionamento da Catedral será permitido apenas pelo túnel da Cúria, na via S2 (foto: Detran-DF)

A partir das 6h, as equipes do Detran-DF vão interditar cinco faixas da via S1, a partir do Museu da República, e o fluxo de veículos será desviado para a via L2 Sul. Na Esplanada, a faixa mais à direita será destinada à saída de veículos oriundos dos Ministérios. O fluxo seguirá até na altura do Itamaraty, onde será desviado para a via S2. O acesso ao estacionamento da Catedral será permitido apenas pelo túnel da Cúria, na via S2.

Na via N1, o bloqueio ocorrerá desde o quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) até na altura da L2 Norte (foto: Detran-DF)

Na via N1, o bloqueio ocorrerá desde o quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) até na altura da L2 Norte. Os acessos à N1, pela via Palácio Presidencial e pela L4 Norte ficarão fechados. Na N1, a faixa mais à direita, a partir do quartel do CBMDF, será destinada à saída de veículos de emergência. As demais faixas serão utilizadas pelos participantes do evento. As equipes do Detran-DF também farão a interdição de duas faixas na via Palácio Presidencial até na altura do Palácio do Jaburu. A previsão é que as interdições nas vias ocorram até as 10h.

Setor Hoteleiro Sul

O Detran-DF dará apoio às gravações do filme Manual para Mudar o País no domingo (6/4). A partir das 5h, os agentes de trânsito farão a interdição da via em frente ao Hotel Grand Bittar, no Setor Hoteleiro Sul (SHS). A previsão é de que a interdição ocorra até as 19h. Os agentes do Detran-DF atuarão na região para garantir a segurança e fluidez do trânsito.

Sobradinho



Neste sábado (5/4), em razão do evento Caminhada de Conscientização do Autismo e pela Luta da Pessoa com Deficiência, o Detran-DF fará intervenções no trânsito de Sobradinho. A partir das 4h, os agentes de trânsito farão o fechamento da via em frente ao Parque dos Jequitibás.

Os participantes do evento se concentrarão no Centro de Ensino Especial 1, na Quadra 14. A partir das 9h, eles seguirão em caminhada, passando pelo comércio da Quadra 13, até chegar ao Parque dos Jequitibás. Durante o trajeto, as equipes do Detran-DF farão as interdições no trânsito necessárias para a passagem do público.

Asa Sul

No domingo (6/4), devido às gravações do filme A Menor Distância Entre Dois Pontos, que ocorrerão nas proximidades do Espaço Cultural Renato Russo, o Detran-DF fará alterações no trânsito da W3 Sul, sentido sul-norte.

A partir das 20h, na altura da 508 Sul, a via será bloqueada e o fluxo de veículos desviado para a via W2 Sul. A previsão é que a interdição ocorrerá até a meia-noite. Os agentes do Detran-DF atuarão na região para garantir a segurança e fluidez do trânsito.

*Com informações da Agência Brasília