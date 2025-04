Homem que matou, enterrou e jogou cal em corpo da esposa é preso

O homem acusado de assassinar a mulher e enterrar seu corpo em um assentamento em Planaltina, teve a prisão convertida em preventiva decretada pela Justiça e ficará detido na Papuda. Marcelo Inácio da Conceição, 41 anos, passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (4/4).

Marcelo matou e enterrou a mulher, Elane da Silva Rodrigues, e, após o crime, disse aos filhos que tem com a vítima que ela teria abandonado a família e ido morar no Paraná. Ele foi preso na quarta-feira (2/4), após a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) encontrar o corpo de Elane enterrado no Assentamento Oziel Alves III, em Planaltina.

A polícia soube do desaparecimento de Elane em 22 de março, quando recebeu uma denúncia sobre o sumiço e o assassinato da mulher.

O crime foi cometido em janeiro e Marcelo voltava com frequência ao local onde enterrou o corpo. Lá ele jogava cal na cova, substância que acelera a decomposição e disfarça o mau cheiro. Na delegacia, ele alegou que a vítima queria cometer suicídio e precisou da ajuda dele para enterrá-la, pois não queria que ninguém soubesse.

Marcelo vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver.