Brasilienses ficam esperançosos pelo prêmio de R$ 60 milhões da Mega-Sena

O prêmio acumulado em R$ 60 milhões da Mega-Sena deixou os brasilienses esperançosos e cheios de expectativa para conquistar a fortuna. O sorteio ocorrerá na noite deste sábado (5/4), às 20h, e será transmitido pelo Youtube e Facebook, nas páginas oficiais da Caixa Econômica Federal. A aposta simples custa R$ 5 e pode ser feita até uma hora antes do sorteio.

Edivan Pereira, 54 anos, morador do Entorno, em Santo Antônio Descoberto, aposta há 10 anos, está esperançoso e confessou seus planos caso ganhe “A primeira coisa que eu ia fazer seria sair do Entorno e ir morar no Nordeste, sou de lá. Mas ia ir disfarçadamente, se alguém de lá soubesse, com certeza se aproximaria por interesse. Não queria nem o prêmio todo, R$ 5 milhões resolvia minha vida” , contou.









Vale ressaltar que, para apostar, é necessário que o concorrente seja maior de idade e preencha de seis a 15 dezenas no bilhete composto por 60 números. Se acertar ao menos quatro dos seis que foram sorteados, o jogador pode levar uma parte da bonificação. O apostador também pode apostar online, no site da Caixa.

Com muita expectativa, Gilvan Alves, 58, é servidor público e já acertou cinco dos seis números sorteados em 2020. Ele pretende realizar o mesmo feito nesta edição da Mega. “A expectativa está alta, mesmo que seja uma parte do prêmio, tipo R$ 3 mil, vale a pena concorrer. Quando ganhei, comprei móveis, máquina de lavar, paguei conta, me ajudou. Agora, se eu ganhasse o prêmio todo, iria investir em muita coisa, como imóveis”, detalhou.

Truques dos apostadores

A Caixa disponibiliza a chamada de “surpresinha”, na qual é possível deixar que o sistema escolha os números. Já na “teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos. Entretanto, para se tornar um milionário, muitos dos apostadores utilizam a própria estratégia para adivinhar os seis, cinco ou quatro números que podem ser sorteados dos 60 disponíveis no volante de apostas.

Joselina Pereira, 62, é diarista e aposta “por esporte” na Mega há 25 anos. Ela disse que, se ganhar os R$ 60 milhões, vai viajar para as praias sozinha, comprar casa para os filhos e beber. Ela explica o método que usa para jogar desde sempre. "Vejo nas edições passadas de qualquer ano, vejo os números que foram sorteados, anoto e jogo os mesmos. Se eu ganhar, quero gastar, torrar tudinho! Nem que eu faça doação para toda a minha família. Acertei uma quina uma vez, só ganhei R$ 300", disse.

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. A menor aposta custa R$ 5 e, quanto mais números marcar, maior o preço do bilhete.

