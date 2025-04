Virou torrada: Corpo de Bombeiros apaga princípio de incêndio em padaria

A causa do princípio de incêndio, segundo o CBMDF, foi uma fritadeira superaquecida - (crédito: CBMDF)

Uma padaria na Asa Sul quase pegou fogo na tarde deste domingo (6/4). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local na 315 Sul, constatou grande quantidade de fumaça saindo de dentro do estabelecimento.

Dentro da padaria, os militares descobriram que o incêndio foi provocado por uma fritadeira superaquecida. As duas vias da quadra comercial precisaram ser totalmente interditadas devido ao acidente.

Este foi o segundo caso de princípio de incêndio em padaria em Brasília neste domingo. O primeiro foi em Águas Claras, que também foi controlado pelo CBMDF. Não houve vítimas.