Princípio de incêndio atinge padaria em Águas Claras

Um princípio de incêndio em uma padaria de Águas Claras mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã deste domingo (6/4). Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com uma grande quantidade de fumaça saindo do interior do estabelecimento. Ao entrarem, os militares constataram que o fogo teve início na cozinha, em uma fritadeira que sofreu superaquecimento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para combater às chamas, os socorristas fizeram uso de extintores e jatos d’água. Após o incêndio ser controlado, os bombeiros utilizou um ventilador operacional para dissipar a fumaça do ambiente.

As causas do princípio de incêndio ainda são desconhecidas, e uma perícia foi acionada para investigar o caso. Após o atendimento do Corpo de Bombeiros, o local foi deixado sob responsabilidade dos proprietários. Não houve vítimas.