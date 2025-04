Caminhonete furtada no Jardim Botânico é localizada em São Sebastião

Uma caminhonete furtada na região do Jardim Botânico foi localizada pela por volta de 0h30 deste domingo (6/4), na quadra 5 de São Sebastião. A ação foi conduzida por equipes do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), do Batalhão Ambiental da PMDF.

Segundo a PM, o veículo havia sido roubado poucas horas antes e, após buscas na região, os policiais conseguiram localizar a caminhonete estacionada em uma via pública. O proprietário foi imediatamente acionado e informado sobre a recuperação do automóvel.

A caminhada foi encaminhada para a 30ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o boletim de ocorrência e tomadas as providências legais cabíveis.